Gil do Vigor e Jesuíta BarbosaReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 14:08

Rio - Gil do Vigor não para! E dessa vez o papo não é o Doutorado ou as campanhas publicitárias do ex-BBB. Pelas redes sociais, o economista revelou que tinha um crush em uma pessoa com as iniciais 'J' e 'B'. Pouco tempo depois, com medo de que pudessem confundir a brincadeira com Jair Bolsonaro, Gil apagou a postagem e escreveu que o nome do seu crush começava com 'Je'.

E, claro, não demorou muito para os 'vigorentos' descobrirem que Gil estava falando do ator da Globo Jesuíta Barbosa. Jesuíta tem 29 anos e ficou conhecido nacionalmente após participar de séries na emissora.

Aos seguidores, Gil ainda pediu que descobrissem o estado civil do rapaz, que teve suas fotos lotadas por comentários dos 'vigorentos', que já shippam o casal.

