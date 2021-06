Investigação aponta que ao menos R$53 milhões teriam sido desviados dos cofres municipais - Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 19:55 | Atualizado 21/06/2021 21:42

Rio - O ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para criticar a atual gestão da pandemia na cidade. A postagem no Twitter feita em resposta a alfinetada compartilhada pelo atual prefeito, Eduardo Paes, aponta números da curva de contaminação e de mortes durante sua gestão. Segundo os dados compartilhados, o acumulado de março a dezembro que representa a gestão do ex-bispo é inferior ao resultado atual. A informação foi rebatida pelos secretário de saúde, Daniel Soranz.

"Na sua gestão, a cidade do Rio conta com 50% das pessoas vacinadas, conforme vc (sic) diz, mas o que sua propaganda não fala é que mesmo com vacina, sua curva de contaminação e mortes por Covid-19 é o dobro da minha gestão. Parabéns! Orando pelos cariocas!", disse o ex-prefeito, que estava há quase um mês longe das redes sociais.

Na sua gestão, a cidade do Rio conta com 50% das pessoas vacinadas, conforme vc diz, mas o que sua propaganda não fala é que mesmo com vacina, sua curva de contaminação e mortes por Covid é o dobro da minha gestão. Parabéns! Orando pelos cariocas! pic.twitter.com/KcyQkuQsf6 — Marcelo Crivella (@MCrivella) June 21, 2021

A postagem foi uma resposta a um tuíte de Paes, que compartilhou a resposta de um seguidor chamando o dia de descanso, onde o prefeito disse que não "faria nada" de "Momento Crivella".

Fui postar no stories do instagram a foto de um sábado de descanso e olha só a mensagem que o @romarioregis me manda... Prometo que dias assim serão raros! pic.twitter.com/UKKlymYzQk — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 19, 2021

Após a resposta, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, entrou em defesa da atual gestão da pandemia na cidade. O médico compartilhou dados relativos à letalidade do vírus, que durante a gestão de Crivella, teve o pior resultado do país. "É lamentável ver o cinismo de quem causou tanto prejuízo à população carioca e ao Sistema Único de Saúde. Crivella olha no quadro abaixo o legado de destruição da sua gestão!", publicou.

