Publicado 05/08/2021 15:21 | Atualizado 05/08/2021 15:23

Vivendo cada vez mais a maternidade e buscando sempre aprender, Lore iniciou um projeto em seu IGTV chamado “Ajude Uma Mãe”, onde ela tem entrevistado outras mães e pais para falar sobre a maternidade e paternidade real, ou seja, os desafios que cada pessoa passa na gestação e maternidade.

A ideia surgiu após Lore vivenciar momentos de desafio no início da sua gestação, entendendo que essa pode ser uma fase muito romantizada por todos, o que traz uma solidão imensa para a mulher que não vivência esse momento com tanta facilidade. Quando ela veio a público dividir como alguns processos estavam difíceis para ela, sofreu muito ataque de outras mulheres e de outras pessoas dizendo que era frescura ou “mimimi”.



No episódio dessa quinta-feira, em homenagem ao Dia dos Pais, Lore conversou com a drag queen Aretuza Lovi, e foi um bate-papo emocionante. Aretuza contou um pouco sobre como o seu filho, Noah, entrou na sua vida, nas dificuldades que enfrenta por ser um pai gay, quais os valores que passa para o seu filho e o amor e troca entre eles.



“Eu sempre escuto: ‘ah, é seu sobrinho’? Porque o fato de ser gay parece que nunca posso ser pai [...] Pra ele é normal ter um pai gay, mas para os outros coleguinhas dele não é. Então eu fico muito mais apreensivo dele sofrer do que eu sofrer”, diz Aretuza.







