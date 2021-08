Cleo - Reprodução/Instagram

CleoReprodução/Instagram

Publicado 05/08/2021 17:28 | Atualizado 05/08/2021 17:31

Cleo respondeu perguntas dos seguidores, nesta quinta-feira, e surpreendeu com algumas respostas no Instagram. Ela, que está casada com o modelo e empresário Leandro D'Lucca, foi questionada se curte homens que usam calcinha.

Nos stories do Instagram, Cleo se limitou a fazer sim com a cabeça. A artista também confirmou que come sachês de comida de gato e que tem fetiches, dizendo: "Quem não tem?".



Cleo manteve certo suspense sobre uma possível participação no "Big Brother Brasil". "Não estou sabendo não", disse ela, que na última terça-feira, afirmou ter vontade de participar de um reality. "Sempre pensei que queria fazer, mas nunca tive coragem", admitiu Cleo.