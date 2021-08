Lumena Aleluia recebe primeira dose da vacina contra a covid-19 - Reprodução/Instagram

Lumena Aleluia recebe primeira dose da vacina contra a covid-19Reprodução/Instagram

Publicado 05/08/2021 15:52

Rio - Lumena Aleluia é mais uma celebridade a entrar para a lista de brasileiros imunizados! A ex-participante do "BBB21" recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta quinta-feira (5), e compartilhou a notícia com seus seguidores ao publicar uma foto do momento em que o imunizante é aplicado.

fotogaleria

Publicidade

"Fenotipicamente vacinada. Só agradecer!!! Vocês já tomaram a primeira dose de vocês? Corre!! Tá mais que autorizado", escreveu na legenda da postagem, brincando com um dos memes que ficaram famosos enquanto a baiana estava confinada no "BBB21".

Nos comentários, fãs e amigos da influenciadora celebraram a notícia junto com ela. "Bem protegida", comemorou a ex-colega de confinamento Karol Conká. "Que coisa boa. Viva o SUS!", declarou uma internauta. "Vacinas salvam vidas. Vacina boa é vacina no braço", acrescentou outra.

Publicidade

Confira a publicação: