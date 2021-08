Jennifer Aniston - AFP

Jennifer AnistonAFP

Publicado 05/08/2021 18:55 | Atualizado 05/08/2021 19:02

Na quarta-feira, Jennifer Aniston contou que rompeu relações com pessoas próximas que se recusaram a tomar vacina contra o coronavírus. A atriz recebeu algumas críticas pelas redes sociais e decidiu responder uma delas.

fotogaleria

Publicidade

Pelo Twitter, um internauta questionou: "Mas se ela for vacinada estará protegida, correto? Por que se preocupar com os não vacinados ao redor dela?".

Jennifer tirou print da pergunta e respondeu pelos Stories, do Instagram. "Porque se você tiver a variante [Delta], ainda poderá passá-la para mim. Posso ficar ligeiramente doente, mas não serei internada em um hospital ou morrerei. Mas posso infectar outra pessoa cuja saúde esteja comprometida (ou tenha comorbidade) e, portanto, colocaria sua vida em risco. É por isso que me preocupo. Temos que nos preocupar com mais do que apenas nós mesmos".