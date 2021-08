Andréia Sadi - Reprodução

André Rizek fez um #TBT, nesta quinta-feira, no Instagram, e mostrou um momento inusitado vivido pela esposa, Andréia Sadi. Na imagem, publicada na rede social, a jornalista aparece trabalhando na maternidade, momentos antes de dar à luz a João e Pedro, gêmeos do casal.

Na foto, Andréia está deitada na cama da maternidade, apurando uma notícia no celular para passar para o jornal, na V. "TBT de hoje é do dia mais emocionante da minha vida. Momentos antes do parto… Dona Sadi atendeu o telefone - era algum político importante - e começou a apurar alguma notícia para, MINUTOS antes de dar a luz, em plena maternidade, passar a informação para a TV. E me dar bronca porque eu implorava para desligar esse negócio", escreveu ele.

André brinca e explica que tinha medo de Andréia dar à luz apurando, mas o médico aconselhou a jornalista a não levar o celular para o parto.

"No domingo, graças a essa mulher e mãe extraordinária, a pessoa mais incrível que já conheci, terei meu primeiro dia dos pais. Ao lado dos amores da minha vida toda", escreveu o também jornalista.







