Gkay - Gustavo Lima

GkayGustavo Lima

Publicado 06/08/2021 07:43 | Atualizado 06/08/2021 07:52

Rio - Gessica Kayane, a Gkay, usou o Twitter para falar sobre o fato de aparecer em um vídeo no TikTok sobre personalidades feias da rede social. Em desabafo, nesta quinta-feira, a atriz e influenciadora falou sobre como essas críticas em relação a aparência afetam a sua autoestima.

fotogaleria

Publicidade

"Ai gente, tem dias que fico informada de ser feia, mas é isso. Na verdade antes eu me achava bem bonita, mas depois de ler tanto que eu era feia e horrorosa, hoje me acho um monstro, é isso", começou ela.



Em seguida, ela falou sobre o vídeo sobre personalidades feias, que traz o nome dela e de outras influenciadoras. "Para vocês terem ideia, criaram uma thread no TikTok dizendo 'famosas que são feias e ninguém fala' e a primeira da lista era sempre eu. Aí vocês querem que eu me sinta como? Vendo milhões de likes e comentários, todo mundo lá concordando e aplaudindo", desabafou ela, antes de expor os vídeos.