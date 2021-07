O "crush" não percebeu o detalhe na imagem - Reprodução

Publicado 27/07/2021 09:29

No último sábado, 24, uma usuária do TikTok contou uma história bem inusitada sobre como descobriu que estaria sendo "traída" pelo namorado. Segundo o relato da jovem Megan-Marie, que mora na Flórida (EUA), o rapaz havia enviado uma foto para dizer que estava com os amigos vendo os Jogos Olímpicos, mas deixou escapar alguns detalhes.



De acordo com as imagens mostradas na rede social, o reflexo do móvel sob a televisão mostrava um par de pernas que ela concluiu pertencer a uma mulher. Antes da foto, Marie havia perguntado o que ela estava fazendo. "Vendo as Olimpíadas com os meninos, vejo você amanhã", respondeu o namorado.

A história, no entanto, foi explicada pela jovem na última segunda-feira, 26. O namorado, na verdade, era apenas um "ficante" que Marie teria conhecido há poucos dias e a foto enviada havia sido uma brincadeira. Ao perguntar o que o "crush" estava fazendo, ele afirmou que "estava vendo as Olimpíadas com 'os rapazes' ", de forma irônica. Em resposta, a jovem elogiou a decoração do lugar. "Ela [dona da casa] disse obrigada", teria dito o rapaz.

Megan-Marie explicou ainda que tudo não passava de uma piada para viralizar no TikTok. "Ele não é um pedaço de lixo como todo mundo está dizendo", finalizou a jovem.