Leopardo-das-neves testa positivo para Covid-19 em San Diego Reprodução

Publicado 26/07/2021 17:16 | Atualizado 26/07/2021 17:20

Califórnia - Após apresentar sintomas como tosse e secreção nasal, um leopardo-das-neves do zoológico de San Diego, na Califórnia, testou positivo para a Covid-19 na última quinta-feira (22). O animal não havia sido vacinado, mas outros animais do local continuam sendo imunizados, de acordo com informações da CNN.



Em janeiro, o zoológico começou a vacinar seus animais com imunizantes que não são destinados ao uso humano. A instituição vacinou primatas depois que vários gorilas também testaram positivo para o vírus.



Agora, as equipes veterinárias estão se concentrando na vida selvagem com maior risco de contrair o vírus, como leopardos, leões, tigres, chitas, onças, leões da montanha e outros, segundo comunicado do zoológico.

Ainda segundo informações da CNN, o leopardo aparenta estar bem e não apresenta outros sintomas. Outros animais que convivem com ele, como uma fêmea da mesma espécie e dois leopardos-de-amur, estão em quarentena sendo observados.



Em dezembro, três leopardos-das-neves tiveram confirmação de infecção pelo novo coronavírus no zoológico de Louisville. Eles também apresentaram sintomas leves devem ter sido infectados por um membro assintomático da equipe. Quanto ao caso atual, não se sabe como o leopardo foi infectado.