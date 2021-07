Momento em que pedras atingem a ponte - Reprodução

Publicado 26/07/2021 10:33

Um deslizamento de terra em Himachal Pradesh, no norte da Índia , causou uma 'chuva de pedras' na região que resoltou na morte de nove turistas. Outras três pessoas ficaram feridas no incidente que ocorreu na tarde do último domingo, 25. Assista ao momento em que as pedras destroem o local.



Nas imagens, é possível observa as rochas caindo em um vale íngreme e acertando em cheio uma ponte. Veículos estacionados nas proximidades e residências próximas também foram atingidos.



Jairam Thakur, ministro-chefe de Himachal Pradesh, se pronunciou após o ocorrido e classificou o incidende como "de partir o coração".

Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, ressaltou que está a enviar suas "sinceras condolências às famílias daqueles que perderam suas vidas". O político acrescentou que todos os afetados contarão com uma ajuda do governo.



Ainda não há informações do que teria causado o acidente, mas avisos de deslizamentos foram emitidos após a detecção de fortes chuvas nas proximidades.