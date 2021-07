Com medidas severas para conter o avanço da doença, a China decretou um confinamento em Nanjing, a capital de Jiangsu - cidade onde foi identificado um novo surto da doença - Reprodução

Com medidas severas para conter o avanço da doença, a China decretou um confinamento em Nanjing, a capital de Jiangsu - cidade onde foi identificado um novo surto da doençaReprodução

Publicado 26/07/2021 08:34

A China informou nesta segunda-feira, 26, que registrou 76 novos casos de covid-19, o maior número em apenas um dia desde janeiro, incluindo 40 contágios locais vinculados a um surto na província de Jiangsu, leste do país.

O governo chinês tem uma política de tolerância zero com o coronavírus desde que a doença foi detectada na cidade de Wuhan no fim de 2019. Quando um surto é registrado, o local entra em confinamento e testes em larga escala são organizados entre a população.

Dezenas de milhares de pessoas estão confinadas em Nanjing, a capital de Jiangsu, e as autoridades ordenaram testes para os 9,2 milhões de habitantes da cidade após um surto vinculado ao aeroporto que surgiu na semana passada.

"Dos 40 casos locais, 39 correspondem à província de Jiangsu e um a Liaoning", informou a Comissão Nacional de Saúde em um comunicado, que indica que não foram registradas novas mortes por covid-19.

Enquanto Jiangsu fica ao norte de Xangai, Liaoning se encontra na região nordeste do país, perto da fronteira com a Coreia do Norte, e desde quinta-feira registrou cinco casos. A China também observa com preocupação um surto de contágios em Yunnan, no sudoeste, vinculado com a vizinha Mianmar, onde a junta militar que assumiu o poder em fevereiro enfrenta grandes dificuldades para conter a propagação de covid-19. A província informou 79 casos desde 20 de junho, metade deles vinculados com Mianmar.

A cidade de Ruili, na fronteira, aplica um sistema de reconhecimento facial para monitorar os deslocamentos dos habitantes.

A China contabiliza 92.605 casos de coronavírus e 4.636 mortes desde o início da pandemia. O país, que tem 1,4 bilhão de habitantes, deseja vacinar por completo 64% de sua população até o fim do ano.

"Até domingo, a China administrou mais de 1,5 bilhão de doses de vacinas anticovid", informou a Comissão Nacional de Saúde, sem revelar quantas pessoas receberam as duas doses necessárias para a imunização completa.