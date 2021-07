Ao todo, o Irã acumula 3.723.246 casos e 89.122 óbitos por covid-19 - Reprodução/ Internet

Ao todo, o Irã acumula 3.723.246 casos e 89.122 óbitos por covid-19Reprodução/ Internet

Publicado 26/07/2021 09:00

O Irã registrou mais de 30 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, batendo o recorde de contágios diários marcado há menos de uma semana - informou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 26. Nas últimas 24 horas, o país teve 31.814 novas infecções e 322 óbitos por coronavírus. Com isso, o Irã acumula um total de 3.723.246 casos e 89.122 óbitos por covid-19.

Na terça-feira passada, 20, o Irã havia batido um recorde de casos diários, chegando a 27.444. Este quadro levou o órgão encarregado da gestão da pandemia no país a fechar bancos e repartições públicas nas províncias de Teerã e Alborz por vários dias. Inéditas, estas medidas ficaram em vigor até a manhã desta segunda-feira.

Publicidade

Até agora, o Irã evitou impor um confinamento de alcance nacional, limitando-se a promulgar medidas como proibições temporárias de viagens e de deslocamentos, ou o fechamento de alguns tipos de estabelecimentos. As autoridades reconhecem que os dados oficiais não incluem todos os casos de covid-19. Ainda assim, o Irã é o país do Oriente Médio mais atingido pela pandemia.

No início do mês, o presidente Hassan Rohani havia alertado sobre uma "quinta onda" no país, devido à variante Delta, mais contagiosa. O Irã apostou na vacinação para combater o vírus, mas a campanha, iniciada em fevereiro passado, avança mais lentamente do que o planejado pelo governo.

Publicidade

Sufocado pelas sanções impostas pelos Estados Unidos, o Irã enfrenta dificuldades para importar vacinas anticovid-19 para seus 83 milhões de habitantes. Deste total, 8,1 milhões receberam a primeira dose, e apenas 2,4 milhões completaram o esquema de imunização, informou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira.