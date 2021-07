Drone leva cigarro para mulher em hotel na Austrália - Reprodução

Publicado 26/07/2021 16:41

Com a região onde mora na costa leste da Austrália em quarentena, uma moradora decidiu burlar as regras de isolamento para matar a vontade de fumar um cigarro. Ela usou um drone para entregar uma caixa de cigarros no hotel onde estava hospedada.

O esquema, porém, foi notado por um dos funcionários do hotel Crown Plaza, que viu drone pousar na varanda de um dos quartos do edifício.

Ele avisou a polícia, que multou a mulher em R$ 6.740 (US$ 1.300). As investigações também identificaram o homem que pilotou o drone. Ele responderá por violações do regulamento de voos seguros do país.

A Austrália endureceu as regras de isolamento social para frear o aumento de casos da Covid-19. O país registrou 918 mortes em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.