África do Sul - O leopardo-negro é um animal que é pouco visto em todo o mundo. Mas um guia turístico conseguiu gravar um vídeo onde mostra o animal no estado de Gauteng, na África do Sul. As imagens foram divulgadas pela fundação Wild Heart Wildlife.



De tão raro, o leopardo-negro é considerado praticamente uma lenda, já que muitos não consideram que ele existe. O felino foi avistado apenas cerca de 30 vezes na África do Sul.

Ele possui uma coloração preta por conta de uma mutação genética chamada de melanismo.