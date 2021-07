Vestidos de super-heróis, tiktokers causam confusão em supermercado - Reprodução

Vestidos de super-heróis, tiktokers causam confusão em supermercado Reprodução

Publicado 24/07/2021 15:15 | Atualizado 24/07/2021 15:53

Londres - Homens fantasiados de super-heróis gravaram vídeos, causaram confusão em um supermercado no Reino Unido e filmaram a situação. Nas imagens, ele aparecem de máscaras, em cima de armários e gôndolas, brigando entre si e também batendo em seguranças do estabelecimento. 15 dias atrás, eles já haviam agido de maneira semelhante em outro supermercado. Os vídeos foram feitos para serem postados na rede social TikTok.

Após a repercussão negativa do caso, o link para o YouTube do criador de conteúdo foi completamente removido.

A conta do TikTok vinculada ao vídeo mostra outros clipes de acrobacias dentro de supermercados, incluindo um voo de farinha. Aparentemente, os homens tentam fazer cenas chocantes para tentar viralizar entre os fãs do perfil.

Imagens da rede de supermercado Asda, no sul de Londres, da noite da última quinta-feira, 22, mostram uma funcionária lutando com uma garota quando um dos homens fantasiado dá um chute e um soco nela. A mulher cai no chão ao ser agredida.

Cinco pessoas foram presas após a cena, dentre elas, um homem de 31 anos sob suspeita de lesão corporal real, lesão corporal grave, desordem e desordem violenta. Além dele, um homem de 37 anos, outro de 35 anos, uma mulher de 18 anos e uma menina de 17 anos também foram presos sob suspeita de rixa e desordem violenta. Seis pessoas ficaram feridas e uma mulher de 20 anos foi socorrida para um hospital com um ferimento leve.

Em um comunicado, a Polícia disse que está ciente dos vídeos. “Cinco pessoas foram presas e permanecem sob custódia. Seis pessoas ficaram feridas. As investigações estão em andamento e pedimos a qualquer pessoa com filmagem que compartilhe com a polícia”.

Em nota, o supermercado afirmou que não tolera “qualquer forma de violência ou abuso contra colegas ou clientes” e que está colaborando com a polícia nas investigações.