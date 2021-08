Mariana Xavier e Rodrigo Pandolfo - Reprodução

Publicado 06/08/2021 09:12

Rio - Os atores Rodrigo Pandolfo e Mariana Xavier se reencontraram nesta quinta-feira e a união entre os dois gerou forte comoção nas redes sociais. Intérpretes de Juliano e Marcelina, da trilogia 'Minha Mãe É Uma Peça', eles era filhos de Paulo Gustavo, mais precisamente, Dona Hermínia na ficção.

fotogaleria

O encontro, registrado nas redes sociais com declarações de afeto entre os dois, também teve menção à personagem do humorista, morto em decorrência da covid-19. "Reencontro com minha mana, meu aconchego, minha cúmplice dessa e de outras vidas. Como é bom dividir esse mundo com você.. Mamãe deve tá como??? Berrando lá de cima!!!! Te amo te amo te amo te amo", escreveu Rodrigo Pandolfo.

Confira: