Juliana Schalch - Marco Maia

Juliana SchalchMarco Maia

Publicado 13/08/2021 13:41 | Atualizado 13/08/2021 14:15

Rio – A atriz Juliana Schalch está na contagem regressiva para dar à luz ao seu primeiro filho. Grávida de oito meses, ela revela que planeja escolhas sustentáveis para o momento especial. O pequeno Martim é fruto do relacionamento com Henrique Guimarães, que fará participação especial na novela “Um Lugar ao Sol”, próxima novela das 21h da Rede Globo.

fotogaleria

Publicidade

“Desde antes de engravidar eu já vinha em busca de escolhas mais sustentáveis na minha vida, e eu quis manter isso também durante a gestação”, conta a atriz, que já atuou em “Morde e Assopra” (Globo) e “Jezabel” (Record) e pretende ter o bebê em uma casa de parto, usar fralda ecológica e reutilizar móveis da família no quarto do bebê.

“Vou experimentar as fraldas ecológicas, o Martim vai usar roupinhas que foram dos seus priminhos, dos filhos de nossos amigos, e até roupinhas que foram usadas por mim e minha mãe guardou porque foram feitas pela minha avó e bisavó. O bercinho, por exemplo, foi usado pelo nosso sobrinho até os 7 anos de idade e ele deu para o Martim. Acho essa troca muito valiosa, porque conecta a gente para além do objeto, são objetos com história”, continua ela.

Publicidade

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa