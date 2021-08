Ex-RBDs Alfonso Herrera, Maite Perroni e Christopher Uckermann - Reprodução

Ex-RBDs Alfonso Herrera, Maite Perroni e Christopher UckermannReprodução

Publicado 17/08/2021 10:21 | Atualizado 17/08/2021 10:51

Rio - Christopher Uckermann criticou o uso da imagem do RBD para promover a vacinação dos jovens pela Prefeitura de Sobral, no cerá. Além de ser detonado pelos internautas, ex-companheiros de grupo também não gostaram do posicionamento de Uckermann e se posicionaram nas redes sociais a favor da imunização da população e das medidas de proteção contra a covid-19.

"Deixem de usar o tema Rebelde para promover a vacina. Nós não temos nada a ver com isso!, escreveu em português e em espanhol na postagem da prefeitura da cidade nordestina. Logo em sequência, sem citar o nome do ex-compnaheiro de grupo, Alfonso Herrera e Maite Perroni defenderam a imunização da população.

"VACINA SIM", escreveu Alfonso em português. "Lembrem que isso não terminou. Ainda que estejamos vacinados, é importante não baixar a guarda. Por você, por mim, pelos que amamos", escreveu Maite Perroni.

VACINA SIM — Alfonso Herrera (@ponchohd) August 16, 2021

Recuerden que esto no ha terminado familia… Aunque estemos vacunados es importante no bajar la guardia.. Por ti, por mi, por los que amamos pic.twitter.com/quYWG77oP2 — Maite Perroni B. (@maiteperroni) August 16, 2021

A Prefeitura de Sobral também repercutiu o comentário do ex-RBD e o substituiu pela imagem do Zé Gotinha. "Longe de mim gostar de treta , só tô postando porque o Zé Gotinha ficou bonito", ironizou a página da prefeitura no Instagram Stories.