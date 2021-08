Christopher Uckermann - Reprodução

Publicado 16/08/2021 16:18 | Atualizado 16/08/2021 16:23

O ator mexicano Christopher Uckermann comentou em uma publicação da prefeitura de Sobral, no Ceará, pedindo que não fosse usada a imagem do RBD para promover a vacinação dos jovens da cidade. Na publicação do Instagram do órgão, o artista se mostrou indignado com a associação da imagem do grupo com a campanha da imunização.

"Deixem de usar o tema Rebelde para promover a vacina. Nós não temos nada a ver com isso!, escreveu em português e em espanhol no post.

Christopher já se mostrou contra a vacinação. Recentemente, o cantor falou que os hospitais ganhavam dinheiro para promover casos falsos de mortes e que a vacina é pior que o vírus.

“Há gente relacionada ao tema tanto no México quanto nos outros países do mundo. É importante que se questione o que está ocorrendo. Há hospitais que estão recebendo grande quantidade de dinheiro para dizer que a gente tem Covid. Se questionem, peçam uma prova, veja todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. Porque há uma máfia por trás disso”.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Sobral (@prefeituradesobral)