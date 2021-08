Gil do Vigor - Reprodução do Instagram

Gil do VigorReprodução do Instagram

Publicado 16/08/2021 15:27 | Atualizado 16/08/2021 15:31

Sucesso com o quadro ‘O Brasil Tá Lascado’, no Instagram, Gil estreará mais um episódio nesta segunda-feira. No conteúdo, o economista fala abertamente sobre quais desafios enfrentou no período escolar, além de explicar ao público sobre o processo para fazer um PhD, desde a graduação até o mestrado e doutorado.