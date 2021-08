Mahmoud Baydoun - Reprodução/Instagram

Publicado 16/08/2021 14:28

Rio - Nesta segunda-feira (16), o sexólogo Mahmoud Baydoun, que também é ex-BBB e ex-participante de No Limite, deixou os usuários do Twitter inconformados após relatar que estaria usando o Grindr, aplicativo de relacionamento gay, para contatar pessoas em Cabul.

A cidade, capital do Afeganistão, está passando por um momento de caos após militantes do grupo Talibã tomarem o poder do país. Depois que as forças armadas americanas deixaram o Afeganistão, civis relataram que não estão conseguindo deixar o país e que estão vivendo em clima de medo.

No Twitter, o comentário do sexólogo não foi de bom tom, ainda mais levando em consideração que normalmente o aplicativo é usado para marcar encontros sexuais casuais.

Veja os comentários que rolaram por lá:

Não meus amores mas o Nobel da Paz é do Mahmoud e não tem pra ninguém. Curioso pra saber que ajuda ele teria pra oferecer aos LGBT do Afeganistão quando a ONU e as potencias mundiais não conseguem. INFERNO gay querendo biscoitar até em cima de crise humanitária. https://t.co/L0r7dstNVq August 16, 2021

O Mahmoud dizendo que tava preocupado com os LGBTs do Afeganistão e mudou a localização do grindr pra Cabul. pic.twitter.com/OHJJSTOAXr August 16, 2021

- oi gays eu sou do brasil vim ver se vcs precisam de ajuda

- sim pelo amor de deus a gente precisa fugir daqui

- poxa :( boa sorte!! *Mahmoud no Grindr do Afeganistão*- oi gays eu sou do brasil vim ver se vcs precisam de ajuda- sim pelo amor de deus a gente precisa fugir daqui- poxa :( boa sorte!! https://t.co/1E2qDoBu3G August 16, 2021

Esse tweet do mahmoud é oficialmente o pior tweet de 2021 — moonlight rendezvous (@coIossalyouth) August 16, 2021