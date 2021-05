Mahmoud Mahmoud Caption

Publicado 12/05/2021 08:12 | Atualizado 12/05/2021 08:16

São Paulo - Depois de mais de dez anos, "No Limite" está de volta à grade da Globo. No primeiro episódio depois de tanto tempo, nesta terça-feira, André Marques já anunciou o primeiro desafio do reality show: a Prova do Acampamento, que deu a Carcará o direito à acomodação vip.

No Carcará, estão Iris, Viegas, Elana, Paula, Lucas Chumbo, Gui Napolitano, Ariadna e Marcelo Zulu. No outro grupo, Calango, estão Jéssica, Carol Peixinho, Mahmoud, Gleici, Kaysar, Angélica, André e Arcrebiano.

Depois da primeira prova, que durou mais de quatro horas, cada grupo foi para o seu acampamento com as regalias conquistadas. No segundo dia, após passarem a noite sem banho ou abrigo, tendo que economizar recursos, eles fizeram a Prova dos Privilégios, que foi vencida pela Calango.

No terceiro dia, o terceiro desafio, a Prova da Imunidade, foi vencido por Carcará, que ganhou mais algumas regalias e, claro, a imunidade desta semana. Já Calango foi direto para o Portal da Eliminação.

Com cinco votos, Mahmoud foi o primeiro eliminado de "No Limite". Vale lembrar que foi ele que fez com que sua equipe, Calango, perdesse a Prova da Imunidade ao desistir e entregar seu peso de 5 kg, sem avisar, a Jessica, que acabou caindo na areia.