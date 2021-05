Angélica em No Limite Reprodução/Globo

Angélica Ramos sagrou-se na terça-feira (18) a segunda eliminada de "No Limite". Durante o papo com Ana Clara, no Globoplay, a sobrevivente precisou explicar o fato de no primeiro episódio ter "traído" Mahmoud Baydoun. À situação, o sexólogo assimilou votos Angélica. A conversa terminou com a participante prometendo não votar no rapaz. Entretanto, ela não cumpriu sua promessa.



"Então, na verdade, eu não queria ir com o Mahmoud. Ele me contou uma história que os votos estavam divididos entre eu e ele. Aí, ele me pediu para votar na Peixinho e, estrategicamente, disse que sim. Ele me pediu para votar no André e disse que, estrategicamente, queria entender o motivo. Depois, eu fui falar na Peixinho porque o meu voto não era nem nele, na Gleici, não. O meu voto era no Bil por uma situação particular por um comentário que ele fez", iniciou Angélica.