Eliminado de "No Limite", Mahmoud participa do "Encontro com Fátima Bernardes"

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 14:17

Rio - Logo na estreia de "No Limite", na última terça-feira (11), Mahmoud foi o primeiro eliminado da edição que conta com elenco formado apenas por ex-BBBs. Nesta quarta-feira (12), o sexólogo participou do "Encontro com Fátima Bernardes", onde comparou as interações entre os participantes com as experiências vividas no "BBB".

“Eu acho que é a mesma coisa. No BBB você consegue se separar, ficar sozinho. Já no No Limite todo mundo tem que ficar junto, só pode sair sozinho para ir no banheiro ou para pegar água, para qualquer outra coisas só sai a tribo inteira”, explicou. Integrante da tribo Calango, Mahmoud ainda teve por perto os colegas de confinamento Kaysar Dadour e Gleici Damasceno.

“Acho que facilita sim (ter pessoas da edição na tribo). Inclusive, no meu grupo tinha o Kaysar e a Gleici que são meus amigos da edição e me aproximei mais deles. Mas no final é uma competição de sobrevivência que é muito diferente do BBB, no final vai vencer quem estiver mais resistente, mais forte”, completou Mahmoud.

O ex-BBB participou do programa por apenas três dias e brinca que viajou para o Ceará, onde o reality está sendo gravado, à passeio. “Foram férias maravilhosas. Faltou da minha parte ser um pouco mais incisivo, de pedir para participar. Mas também fiquei com medo de insistir e dar errado na prova e me culparem. Acho que aconteceu o que tinha que acontecer”, avaliou.

Após perder a Prova de Imunidade, a tribo Calango precisou votar em um dos membros para eliminar do programa e sobrou para Mahmoud, que recebeu cinco votos. Vale lembrar que foi ele que fez com que sua equipe, Calango, falhasse no desafio ao desistir e entregar seu peso de 5 kg, sem avisar, a Jessica, que acabou caindo na areia.