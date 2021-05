Kerline fotos de reprodução Tv globo

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 20:11

Rio - Que história é essa, mulher? Primeira eliminada do 'BBB 21', a agora influenciadora digital Kerline, que deixou o confinamento no dia 2 de fevereiro com 83,5% dos votos, respondeu de uma forma inusitada uma dúvida de um seguidor.

Pelo Twitter, uma fã de Ker perguntou sobre o estilo do papel higiênico usado pelos brothers na casa. "Kerline no BBB tem papel higiênico de cheiro?", escreveu Lari. Mas a pergunta inusitada não passou despercebida e foi a resposta da ex-BBB o que mais surpreendeu os seguidores. "Mulher não deu nem tempo de cagar pra saber", escreveu Kerline.

E para quem ficou com vontade de ver um pouco mais da ex-BBB no reality, a Globo exibe hoje, após o 'Vai que Cola', um especial chamado de 'Dia 101', onde todos os brothers voltaram para a casa para a tradicional lavação de roupa suja.

