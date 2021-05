Adriane Galisteu Edu Moraes

Por Juliana Pimenta

Publicado 07/05/2021 09:00 | Atualizado 07/05/2021 09:17

Rio - O 'Power Couple Brasil' está de volta às telas da Record e reestreia neste domingo, após o 'Domingo Espetacular'. Nesta quinta temporada, 13 casais disputam pelo prêmio que pode chegar a até R$ 1,5 milhão. No comando do reality, Adriane Galisteu conta que foi convidada ainda em 2019 para apresentar a atração, mas os planos ficaram suspensos por conta da pandemia.

"Foi bom porque rolou um namoro gostoso e agora a gente já pode falar de casamento. A gente namorou um ano e pouco e agora a gente casa", brinca a apresentadora, que não poderia estar mais animada para a estreia. "Eu sou muito fã de 'Power Couple'. Eu sou fã de reality show desde quando eles não estavam na moda, desde quando não era esse sucesso todo. Eu sou aquela que fica acompanhando com marido e filho. É divertido, é emocionante, é intrigante", revela.



Mudança de rotina



Morando em São Paulo, Adriane promete se jogar de corpo e alma no novo projeto. Para conseguir estar de segunda a sexta na mansão onde os participantes ficam confinados, em Itapecerica da Serra, a apresentadora cogita até se mudar de casa. "Estou pensando nisso. Pelo menos para algum lugar no meio do caminho. Porque só para sair de São Paulo, com o trânsito, são duas horas", pondera.



Outro desafio a ser encarado pela apresentadora diz respeito à dinâmica do jogo. Acostumada a acompanhar o reality como espectadora, Adriane revela que vai precisar se esforçar para não se envolver com os participantes. "É tão diferente assistir de estar lá. Eu acho que a minha maior dificuldade nesse reality vai ser não me apegar, porque quando eu estou em casa, eu me apego, escolho os casais que eu gosto, vejo os casais que eu vou ter ranço… Mas como apresentadora, eu tenho que ficar absolutamente neutra, sem puxar sardinha para um ou para outro. Tenho que me acalmar e abaixar meu facho", brinca a apresentadora, que promete ficar ligada em tudo que acontecer na casa.

"Hoje, eu tenho certeza absoluta de que as grandes estrelas desse programa são os participantes, eles que dão pra gente tudo que a gente precisa: o conteúdo, a alegria, as tristezas, as angústias. Nosso grande patrão é o público, eu estou ali só para contar a história. Eu vou estar acompanhando cada detalhe, vou assistir o máximo de tempo possível, para saber de cada confusão, cada tretinha, cada beijo na boca, cada namorada, para contar o público. Não quero nem saber", declara.



Legado e responsabilidade



Primeira mulher a apresentar um reality show de grandes proporções na TV aberta, Galisteu comemora a representatividade feminina. "Somos nós mulheres conquistando nossos espaços. O domingo sempre foi um dia muito masculino e os realities, por algum motivo, também sempre foram dominados por homens. O esporte sempre teve muito mais homem que mulher... Mas hoje em dia essas coisas estão mudando. Chegou nossa vez, graças a Deus. Demorou foi muito! Estou feliz por poder representar mais essa conquista no nosso país e na nossa televisão".

Casais

1 - Filipe Duarte, cantor e compositor, e Nina Cachoeira, modelo e influenciadora digital



2 - Pimpolho, artista, e Bibi Paolillo, professora e compositora



3 - Daniele Hypolito, ginasta, e Fábio Castro



4 - Deborah Albuquerque, apresentadora e atriz, e Bruno Salomão, médico



5 - Márcia Fellipe, cantora, e Rod Bala, produtor musical e baterista



6 - DJ Claytão, dj, e Medrado, cantora e compositora



7 - Li Martins, atriz e cantora, e JP Mantovani, apresentador e influenciador digital



8 - Matheus Yurley, influenciador digital e empresário, e Mari Matarazzo, influenciadora digital



9 - Mirella, cantora, e Dynho Alves, cantor



10 - Jonathan (JonJon), DJ e comunicador, e Carolina Santos, empresária



11 - Thiago Bertoldo, cantor, e Geórgia Fröhlich, atriz



12 - Renata Domíngues, atriz e apresentadora, e Leandro Gléria, relações públicas



13 - Mirela Janis, dançarina e influenciadora digital, e Yugnir, empresário

Dinâmica semanal

Cada dia, na quinta temporada do 'Power Couple Brasil', será destinado a uma atividade específica. O programa, que vai ao ar de segunda a sábado, já liberou o calendário para que o público possa acompanhar. Confira!

Segunda-feira: prova dos homens (na semana seguinte, ocorre a prova das mulheres)



Terça-feira: prova das mulheres (na semana seguinte, ocorre a prova dos homens)



Quarta-feira: exibição da prova dos casais + formação da DR ao vivo



Quinta-feira: eliminação ao vivo (votação do público)



Sexta-feira: pós-DR (repercussão)



Sábado: atividades e eventos