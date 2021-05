Kerline Cardoso Reprodução

Por iG

Publicado 12/05/2021 17:58 | Atualizado 12/05/2021 18:01

Primeira eliminada do "Big Brother Brasil 21", da Globo, a influenciadora digital Kerline Cardoso encontrou um modo de aplacar as críticas dando gargalhadas dela própria. Após acompanhar a estreia da quinta temporada do "No Limite", sob o comando de André Marques, na noite desta terça (11), ela foi ao microblog repercutir a despedida do também ex-BBB e sexólogo Mahmoud Baydoun.



"Eu e Mahmoud na competição de quem passou mais rápido por um reality", escreveu a sister de forma espirituosa na postagem, que soma quase sessenta mil curtidas, quinhentos e vinte comentários e mil e oitocentos compartilhamentos. Ao ler "Você ficou uma semana, Ker. Se valorize, mulher!", respondeu: "Se contar com o 'BBB Dia 101', foram oito!".



Eu e Mahmoud na competição de quem passou mais rápido por um reality #Nolimite — Kerline Cardoso (@kerlinecardoso) May 12, 2021

Contudo, ao dar adeus ao programa, Mahmoud agradeceu o privilégio de ter feito parte do elenco, classificando sua participação como "uma experiência incrível" e reconhecendo não ter tido "tanta força, equilíbrio e garra" como os demais competidores. Já no "Encontro com Fátima Bernardes'', admitiu que não gostou do voto de Angélica Ramos. "Fiquei magoado, mas agora estou de boa. Sou ariano com ascendente em escorpião", declarou.