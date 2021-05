Boninho Reprodução de internet

Por O Dia

Rio - O 'Big Boss' não está fácil. Após a colunista Carla Bittencourt, do site Metrópoles, dizer que Boninho estava irritado com vazamentos de notícias no 'No Limite' e que estaria até dando broncas na equipe, o diretor se revoltou. Em suas redes sociais, Boninho rebateu as notícias e ainda criticou o processo de apuração e as fontes da jornalista.

"Não dona Carla. Suas infos estão completamente erradas. Não mandei ninguém embora, só tenho que agradecer a equipe que está sendo incrível. Da uma leiturinha, sei que pode ser difícil entender, mas eu sou só agradecimento. Boninho PAZ E AMOR! Aliás ontem também falei de audiência… Vai lá! Leia. Chega de preguiça e cair no conto das fontes ruins!! Você adora um informante barato!! Kkk Ah! E quando quiser fala com a CGCom, podemos te dar a info correta! Bjs e sucesso sempre", escreveu o diretor.

