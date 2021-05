Viegas e Elana Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 16:46 | Atualizado 28/05/2021 16:47

As gravações de "No Limite" já chegaram ao fim e os participantes do reality show desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na tarde de quarta-feira. Nesta sexta, Viegas e Elana trocaram elogios pelas redes sociais e os fãs começaram a shippar o casal.

O cantor deu o primeiro passo e elogiou a beleza da colega de reality em uma publicação. "Linda desse jeito, nem parece que come o tanto que come", escreveu Viegas.

"Já sabe que pra me fazer feliz, tem que ter muito rango", respondeu Elana. Ao ver a troca de carinho, os seguidores começaram a incentivar o casal.

Nossa se Elana estiver pegando o lindo do Viegas ela venceu demais viu, porrannnn — bri (@bricoments) May 28, 2021

