Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 21/01/2021 15:58 | Atualizado 21/01/2021 16:29

Rio - A morte do jornalista, ensaísta e escritor britânico Eric Arthur Blair, conhecido pelo pseudônimo George Orwell, completa 71 anos nesta quinta-feira. Ele morreu em 1970, aos 42 anos, vítima de tuberculose, em um hospital de Londres, na Inglaterra.

As obras do autor estão em domínio público desde o dia primeiro de janeiro deste ano e, por isso, várias editoras estão investindo no relançamentos de seus livros, com novas traduções. Suas principais obras são "1984" e "A Revolução dos Bichos", que serão relançadas por pelo menos oito editoras diferentes.

Antes de entrarem em domínio público, as obras de Orwell saíam no Brasil pela Companhia das Letras. Com o anúncio de tantos relançamentos de "1984" e "A Revolução dos Bichos", algumas pessoas chegaram a fazer memes nas redes sociais. "Medo de abrir a geladeira e ter uma edição de '1984' lá", brincou um internauta no Twitter.

Claro que é importante conhecermos novas obras do autor e seria maravilhoso se as editoras investissem em títulos diferentes de Orwell. Mas o relançamento de suas obras já renomadas por várias editoras também não é um problema. Basta pensar que com tantas edições disponíveis, em algum momento o preço dos livros vai baixar, possibilitando que mais leitores tenham acesso a esses títulos. A partir daí, pode surgir o interesse em conhecer também os ensaios e outros livros do autor.

Outra questão importante é o fato de que muitas vezes uma editora precisa lançar títulos mais conhecidos, que serão sucesso de vendas, para conseguir lançar também títulos de autores menos conhecidos. O sucesso de vendas de Orwell, pode garantir que a editora lance também um título de um autor que não venda tanto quanto.

O fato é que ter muitas opções disponíveis de George Orwell nunca pode ser uma coisa ruim.

Editoras

"A Revolução dos Bichos" e "1984" vão ganhar versões modernas pelo Selo Via Leitura, da Editora Edipro. O grupo editorial relançou os títulos com tradução direta dos originais assinadas por Alexandre Barbosa de Souza.

A própria Companhia das Letras relança "A Revolução dos Bichos" com título "A Fazenda dos Animais", mais próximo do original "Animal Farm". "Melhoramentos", "L&PM" e "Penguin Companhia" também adotaram a mudança de título. A Biblioteca Azul e Antofágica, entre outras, seguem com o título "A Revolução dos Bichos".

Medo de abrir a geladeira e dar de cara com mais uma edição de 1984 e revolução dos bichos. — Stephen King Brasil (@StephenKing_BR) January 8, 2021

medo de ir no banheiro a noite e achar mais uma edição de 1984 — will (@2broke2bsocial) January 5, 2021

Medo de olhar embaixo da cama e aparecer mais uma edição de 1984. — lusca in the sky with diamonds (@olucasm3lo) January 7, 2021

Num aguento mais ver toda hora um anúncio de uma nova edição de 1984, que pesadelo quando algo assim cai em domínio público — Galves O'Dimm (@OdinCiceroniano) January 9, 2021