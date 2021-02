Nath Finanças lança o livro 'Orçamento Sem Falhas' Divulgação

Publicado 08/02/2021 15:25

Rio - Nathalia Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, lançou seu primeiro livro, "Orçamento Sem Falhas", que saiu pela Intrínseca, em janeiro deste ano. Com mais de 900 mil seguidores nas redes sociais, Nath é orientadora financeira e formada em administração de empresas. A youtuber é conhecida por dar dicas de organização financeira para quem quer aprender a poupar com pouco dinheiro.

Em "Orçamento Sem Falhas", Nath ressalta que "pontos de partida distintos exigem caminhos distintos" e explica que "não é possível falar de finanças com pessoas que ganham pou­co usando o mesmo discurso que se usa com pessoas de clas­se média alta".

A autora aborda temas do cotidiano na obra, como a nossa relação com o cartão de crédito, tarifas bancárias, taxa de juros, lista de compras, pequenos investimentos, entre outros. Segundo ela, o “planejamento financeiro está relacionado ao hábito de pensar no seu dinheiro de forma estratégica para ter contro­le sobre ele e, assim, realizar metas e objetivos. E aconselha: "nesse sentido, o primeiro hábito que devemos criar é o de organizar as finanças semanalmente".

Além das dicas, o livro conta com muita interatividade, como tabelas, listas e um glossário para ajudar o leitor a se organizar.