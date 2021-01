'Duna' ganha edição em quadrinhos Divulgação / Editora Intrínseca

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 19/01/2021 07:00

Lançado originalmente em 1965, "Duna" se tornou um marco da ficção científica moderna. Escrita por Frank Herbert, a série literária foi referência para clássicos como "Star Wars" e soma mais de 20 milhões de exemplares vendidos. Este mês, a Intrínseca lança o primeiro volume de uma série de graphic novels de "Duna".

"Duna" se passa em um futuro distante, numa sociedade feudal interestelar, na qual a casa Atreides, liderada pelo duque Leto, se prepara para uma jornada. O destino é o planeta desértico de Arrakis, também conhecido como “Duna”, um lugar cercado de mistérios e perigos, a única fonte da substância mais valiosa do cosmos. O duque precisará se aliar aos nativos, os fremen, se quiser impedir que a casa Harkonnen assuma o controle do planeta. É lá também que seu filho, Paul, conhecerá seu destino. O jovem pode ser a chave para um plano traçado há séculos e uma peça importante no jogo de poderes do império.

Adaptado por Brian Herbert, filho do autor, e por Kevin J. Anderson, este primeiro volume conta com as cores vibrantes das artes de Raúl Allén e Patricia Martín.

Já a nova versão cinematográfica da obra tem previsão de estreia em outubro deste ano. O longa conta com direção de Denis Villeneuve, diretor de "A chegada", e com Timothée Chalamet, de "Me chame pelo seu nome", no elenco.

Racismo



Escritora com obras lançadas na Europa, Isabel Cintra publica livro infantil tendo como protagonista um pássaro negro e deixa mensagem sutil contra o racismo. Em "Corvo-Correio", José é um corvo que sonhava em voar ao lado dos imponentes pombos brancos. Já Coruja Mafalda, a chefe do serviço postal do bosque, inflexível e autoritária, traçava com rigor a rota de cada pombo-correio.



'Corvo-Correio' aborda racismo de forma sutil Peter Mongoll

Live

A premiada escritora e ensaísta Lúcia Bettencourt é a convidada especial da live sobre a mais recente obra do poeta Mauricio Vieira, "Floresta". Autora de um dos textos da quarta capa do livro, ilustrado por Jonathas Martins, Lúcia participa do bate-papo com Mauricio e Rosane Pessanha, à frente da Editora Raiz. O encontro virtual será na próxima terça-feira, 19 de janeiro, às 18h, no perfil: instagram/editora_raiz.

Capa de 'Floresta' Divulgação

Reiki

O Mestre em Reiki e Karuna Reiki Luís A. Delgado lança o segundo livro de sua coleção “Janelas da Alma”, "Não há espelhos no jardim, floresça para si mesma", que nos dá dicas rápidas e práticas de como encontrarmos e aceitarmos tudo o que faz parte do nosso ser sem darmos ouvidos ao que a sociedade julga como melhor, mais bonita ou “da moda”. De forma leve e de fácil entendimento, o livreto “Não há espelhos no jardim, floresça para si mesma” nos dá instrumentos para enxergarmos as armadilhas da mente e para preservarmos nossa essência.

Mestre em Reiki ensina como valorizarmos e preservarmos quem realmente somos Divulgação