Publicado 01/02/2021 15:32 | Atualizado 01/02/2021 15:53

Rio - Um dos principais nomes da literatura erótica brasileira, a autora Nana Pauvolih lança seu novo livro, "O Dia Em Que Você Chegou", que sai pela editora Valentina. A trama conta com cenas de sexo recheadas de detalhes marcantes, drama e superação, além de ter como cenário as praias oceânicas de Niterói.

A protagonista, Angelina, é uma jovem que sofre com a artrite reumatoide e que, por causa de sua condição física, das dores e efeitos colaterais do tratamento, decidiu abdicar da vida social, especialmente depois de ter sofrido demais no seu último relacionamento amoroso. Valentim é personal trainer, dono de uma academia e tem um vasto currículo amoroso, o encontro entre eles mudará para sempre suas vidas.

Nana é conhecida por levar temas relevantes para seus livros e decidiu falar sobre artrite reumatoide após assistir a uma reportagem sobre o assunto. "Eu sou uma pessoa observadora, muito do que vejo e ouço acaba virando cena, sendo adaptado para algum livro, desde que chame minha atenção. Anos atrás estava assistindo a uma reportagem sobre doenças autoimunes e foi falado da artrite reumatoide", relembra.

"Eu tinha a impressão errada de que essa doença só acometia pessoas de idade. Quando vi relatos de jovens, suas dificuldades, na mesma hora a Angelina veio na minha cabeça. Eu precisei sentar, anotar coisas sobre ela, criar sua vida. E assim o livro chegou para mim. Foi especial desde o início, pois eu parecia sentir as dores dela e, com pesquisa e relato de leitoras que sofrem da doença, consegui compreender melhor, discutir o tema", garante.

Adaptações

Com mais de 130 mil livros físicos vendidos em seus quase 10 anos de carreira, Nana tem uma trajetória de sucesso. Recentemente, a Rede Globo adquiriu os direitos de adaptação audiovisual dos romances da série "Redenção" e também dos livros "Ferida" e "Duplamente ferida". Além disso, os livros "Pecadora" e "Além do olhar" serão adaptados para o cinema pela Galeria Distribuidora, com previsão de início das filmagens ainda este ano.

"Eu sei que vou amar quando puder ver um filme ou série dos meus livros na televisão ou no cinema. Tanto a Globo quanto a Galeria vão fazer um trabalho maravilhoso, disso tenho certeza", diz a autora, que pensa em alguns nomes para os personagens.

"Acho que o Arthur, de 'Redenção de um cafajeste', seria perfeito na interpretação do Anderson Tomasini. O Antônio, de 'Redenção pelo amor', é a cara do Herbert Bressan. Ainda neste livro, a Juliana Paiva como Cecília seria uma graça. O Theo, de 'Ferida' e 'Duplamente Ferida', vejo como Rodrigo Lombardi. São muitas expectativas, muitas sugestões. Por exemplo, o personagem Ramon é paraplégico, então eu gostaria que o ator fosse cadeirante também".

Preconceito

Apesar de todo o sucesso, a literatura erótica ainda sofre muito preconceito. "A literatura erótica ainda é vista como algo inferior, sujo ou sem qualidade. Muitas vezes sofri esse preconceito, inclusive de escritores, colegas do meio. Mas os leitores gostam, apreciam e compram.Sexo ainda é algo delicioso e ao mesmo tempo tabu, curioso e almejado. Muitos leitores acham o romance erótico parecido com a vida, completo, por abranger mais das relações entre os personagens, incluindo as íntimas. Assim como em qualquer outro gênero, se houver um texto bem escritos, personagens fortes, cenas interessantes, vai agradar o leitor".

Fãs ardorosos



Sucesso também nas redes sociais, Nana Pauvolih conta com uma fanbase muito dedicada e autointitulada "nanetes". A autora tem mais de 28 mil seguidores no Instagram e procura sempre manter o contato com seu público na internet.

"Acho que cada autor tem seu caminho para tornar seu trabalho conhecido, mas as redes sociais ajudam muito a se divulgar e a se conectar com os leitores. Eu comecei em sites de leitura, formei o meu grupo que vem crescendo cada dia mais, passei a ter uma relação de amizade e carinho com os leitores. Tem as “nanetes” e os “nanetes”, como eles se intitulam, com quem convivo muito e também multiplicam meu trabalho, divulgando tudo que gostam. Eu tento sempre estar ativa, dar dicas de escrita e leitura, fazer sorteios e lives, acabo conhecendo muitos pessoalmente e até intimamente. É uma das melhores partes do meu trabalho", garante.