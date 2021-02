Bruna Marquezine em Fernando de Noronha Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 08:33

Rio - Bruna Marquezine mostrou que é mesmo fã de Rihanna. A atriz contou no Twitter que comprou a edição de colecionador do livro de fotografias da cantora. A obra em questão custa 995 libras esterlinas, o equivalente a R$ 7.470,46. Chique, né? "Comprei. Meu Deus, eu sou muito cadelinha", escreveu a atriz ao repostar uma foto de Rihanna com o livro.

A obra tem 65 centímetros de altura e meio metro de largura, além de reunir mais de mil fotos de Rihanna em diversos momentos de sua carreira. Apenas 500 cópias foram produzidas no mundo inteiro. Ainda não se sabe qual versão do livro Bruna Marquezine comprou. Mas o fato é que existe também a edição autografada pela cantora, que custa 1.495 libras, o equivalente a R$11.224,46.

Isso sem falar na versão "luxo supremo", que custa 5.175 libras. Ou seja, uma bagatela de R$ 38.853,90. Além do autógrafo, a versão luxo vem com uma apoio de mesa em ouro 18 quilates. O livro pesa 27 quilos e o apoio de mesa, 30 quilos.

