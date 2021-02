Foto antiga da cantora Rihanna Internet

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 16:55 | Atualizado 17/02/2021 17:18

Rio - Riahnna foi criticada nas redes sociais após compartilhar uma foto em que aparece fazendo topless e usando um pingente da deusa hindu Ganesha nesta terça-feira. O acessório usado pela cantora causou revolta e fiéis a acusaram de sexualizar a religião, apesar dela ter escondido os seios com um dos braços.



Na cultura hindu, que concentra a maioria dos fiéis na Índia, a deusa Ganesha é uma das mais importantes, representando sabedoria, fortuna e prosperidade. Os internautas estão reclamando do fato da cantora estar seminua na imagem, o que seria considerado por eles uma sexualização e apropriação da religião.



A polêmica se intensificou após a imagem ser reproduzida no perfil da marca de roupas de Rihanna, a Savage x Fenty, em que a bermuda usada por ela está à venda.

fotogaleria



"Acho que podemos parar de sexualizar a religião de algumas pessoas. Eu não compreendo o sentido de ter um pingente de Ganesha para divulgar uma roupa íntima. A nossa cultura não pode ser a sua moda", criticou uma internauta. "Por que não estamos falando sobre isso!”, questionou um seguidor, compartilhando uma matéria da CNN sobre os protestos. "Rihanna, vestir uma divindade hindu não é uma moda, não é uma tendência, é sobre respeitar as comunidades hinduístas", disparou outro.



Até o momento, Rihanna não se manifestou publicamente sobre o assunto. "Acho que podemos parar de sexualizar a religião de algumas pessoas. Eu não compreendo o sentido de ter um pingente de Ganesha para divulgar uma roupa íntima. A nossa cultura não pode ser a sua moda", criticou uma internauta. "Por que não estamos falando sobre isso!”, questionou um seguidor, compartilhando uma matéria da CNN sobre os protestos. "Rihanna, vestir uma divindade hindu não é uma moda, não é uma tendência, é sobre respeitar as comunidades hinduístas", disparou outro.Até o momento, Rihanna não se manifestou publicamente sobre o assunto.

Publicidade