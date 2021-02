Por O Dia

Publicado 11/02/2021 00:00

Professores de Educação Física de Mesquita, em parceria com docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), vão lançar o livro "Educação Física Escolar: Práticas inspiradoras na Rede Municipal de Mesquita/RJ". A obra surgiu a partir de diversos encontros, feitos desde 2019, na qual são apresentados 26 relatos com experiências vividas e partilhadas pelos professores de Educação Física da Prefeitura.

Assim, os profissionais puderam investir na construção de atividades mais recompensadoras para os alunos do município. A Secretaria Municipal de Educação promoveu esse encontro, criando o denominado Grupo de Pesquisa em Pedagogia do Esporte e da Educação Física - GPPEEF, para gerar a troca de informações e debate sobre questões da área. Este foi um processo formativo, promovendo a partilha de relatos de suas próprias experiências nas escolas da rede.

"A intenção é desenvolver, cada vez mais, uma educação de qualidade no município, incentivando os profissionais à pesquisa, ao estudo e à construção compartilhada de saberes", explica Waleska Rangel, professora de Educação Física de Mesquita e co-autora do livro.