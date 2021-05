Globo/ Fábio Rocha photoshop:ColorMode: 3 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) signature: f8a27985a7096d6486e158e213ea6d37e2cad6a67b70afdc02825b036732c538 stRef:documentID: C85D8336D49D1E559D0009EEF6B36481 stRef:instanceID: xmp.iid:0d718d52-e331-0e40-b8fd-fbdaf963ddcd stRef:originalDocumentID: C85D8336D49D1E559D0009EEF6B36481 tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 20000000/100000 tiff:YResolution: 20000000/100000 xmp:CreateDate: 2021-05-19T10:09:56-03:00 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2021-05-19T10:17:16-03:00 xmp:ModifyDate: 2021-05-19T10:17:16-03:00 xmp:Rating: 1 xmpMM:DocumentID: xmp.did:4d13cc95-bea5-0040-b961-b016263b2567 xmpMM:InstanceID: xmp.iid:872ca439-0ce9-5340-bd6a-4f78e01fdeaa xmpMM:OriginalDocumentID: C85D8336D49D1E559D0009EEF6B36481 Profiles: Profile-8bim: 15634 bytes Profile-exif: 9694 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 4000 bytes Angelica Caption

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 16:23 | Atualizado 28/05/2021 18:54

Rio - A ex-BBB Angélica Ramos, que recentemente foi eliminada do "No Limite", já está pensando no próximo reality. Em entrevista ao site "Notícias da TV", a influenciadora cogitou uma vaga em "A Fazenda", reality da Record TV.



"Não estou a fim de descartar possibilidade e grana. Minha prioridade seria fazer algo com eles (na Globo). Mas se me convidarem para A Fazenda, a primeira coisa que vou fazer é: 'Boninho, me chamaram para outro reality. Você vai deixar eu ir para lá?'", disse.