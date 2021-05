Marcos Oliveira recebe ajuda financeira de amigo para sobreviver Reprodução

Por iG

Publicado 28/05/2021 17:00

O ator Marcos Oliveira ganhou uma vaquinha dos fãs. O intérprete do Beiçola de "A Grande Família" falou que está contando com a ajuda financeira de um amigo para conseguir se sustentar. Após isso, os admiradores do artista abriram uma arrecadação virtual para ajudar o ídolo.



A vaquinha foi aberta na plataforma Voaa nessa quinta-feira (27) e menos de um da depois já havia ultrapassado a meta. A pretensão inicial era arrecadar R$ 30 mil, mas no começo da tarde a arrecadação já soma mais de R$ 33 mil. Até o momento 655 pessoas já colaboraram e o valor mínimo para a contribuição é R$ 25.