Giulia Be Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 17:06 | Atualizado 28/05/2021 17:09

Giulia Be começou a sexta-feira estampando um dos painéis da Times Square, em Nova York, nos EUA. A cantora entrou na lista internacional de artistas para se manter no RADAR, do Spotify, e está em destaque no painel da famosa rua.

fotogaleria

Publicidade

“Eu já tinha ficado extremamente emocionada por estar na lista e estou ainda mais me vendo nesse painel. Sempre foi um sonho e finalmente está se realizando. Queria poder ver de pertinho, ao lado de todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Tenho certeza que teremos mais oportunidades incríveis como essa! Só tenho a agradecer”, comentou Giulia Be.

O programa RADAR não só possibilita que os usuários descubram novos artistas e gêneros, mas também permite que os artistas sejam descobertos por outros cantores, impulsionando a colaboração entre culturas e gêneros musicais, derrubando as fronteiras tradicionais.

Publicidade

Na lista, Giulia divide espaço com nomes como: o grupo sul-coreado TREASURE, Flo Milli, The Kid LAROI, Maria Becerra, entre outros. O feito ganhou destaque em uma publicação da Rolling Stone. Em um TOP 10 artistas para se ficar de olho, a revista musical destaca o EP "Solta".