Carlinhos Maia e Whindersson Nunes - Reprodução

Carlinhos Maia e Whindersson NunesReprodução

Publicado 16/08/2021 13:10 | Atualizado 16/08/2021 13:12

Rio - Carlinhos Maia e Whindersson Nunes participaram do podcast "+ Um Pod" e falaram sobre a briga que tiveram em 2019. "Quando a gente se conheceu, há dois anos, eu estava em um momento de expansão de trabalho, tipo assim: ‘Eu sou o Bill Gates da internet’. Uma ilusão. Muitas pessoas não sabem, mas logo após o casamento, comecei a passar por uma crise do pânico horrível. Eu nem sabia mais quem eu era. Estava muito soberbo e sem sentimentos. Quando a gente está infeliz a gente só dá para as pessoas o que a gente tem por dentro", disse Carlinhos Maia.

fotogaleria

Publicidade

Na ocasião, Carlinhos acusou Whindersson de avisar em cima da hora que não ia ao seu casamento e fez piada com o fato de Whind estar passando por uma depressão. Whindersson, então, perguntou se Carlinhos tinha raiva dele. "Não tinha raiva de você. O problema não era você, era todo o entorno. Não queria fazer show mais, meu casamento…", afirmou.

Whindersson, então, disse que não guardou rancor de Carlinhos Maia. "Nunca teve treta (da minha parte) com Carlinhos. Sempre apoiei o Carlinhos. Tanto na série (Os Roni) quanto na vida a gente era irmão, mas eu ficava ouvindo que você falava de mim… Você tinha soberbinha e falava de mim. Eu ficava dizendo para mim: ‘Ah esse cara é novo’. Várias vezes sentei e falei: ‘Por que isso? Não sou seu inimigo ou competidor’. Foi aí que eu fiquei triste porque a gente já tinha conversado várias coisas", afirmou.

Publicidade

A depressão de Whindersson também foi abordada na conversa. O humorista negou que a briga com Carlinhos tenha sido o que iniciou a depressão, mas afirmou que a confusão foi um agravante para o problema.

"Foi um momento que começou a me fazer mal. Quando converso com as pessoas faço questão de explicar que não foi Carlinhos Maia que me botou em depressão. Minha vida tem muita coisa… Tive que tomar uma atitude de não quero mais falar desse cara e parar de ver as cosias dele. Depois que aconteceu tudo aquilo, comecei a ver as pessoa de outra forma."