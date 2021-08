Zeca Pagodinho no hospital - Reprodução

Publicado 16/08/2021 12:37 | Atualizado 16/08/2021 12:49

Rio - O cantor Zeca Pagodinho, de 62 anos, gravou um vídeo agradecendo aos fãs pelo apoio. O sambista está internado com covid-19, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio. Na gravação, Zeca diz que já está terminando seu tratamento contra a doença.

"Muito obrigado a todos que oraram por mim, que torceram por mim. Já estou acabando o tratamento e o importante é se vacinar, para poder se recuperar mais rápido. Falou? Em breve estamos aí pelo mundo. Valeu", disse.

Na legenda do vídeo, a equipe de Zeca contou que falta pouco para o sambista sair do hospital. "O PAI TÁ ON! Falta pouco pro Zeca ficar 100% e sair do hospital! Enquanto isso, continuem mandando energia positiva, usando máscara e se cuidando! E, claro, não deixem de se vacinar! As DUAS DOSES da vacina não impedem totalmente o contágio, mas diminuem muuuuuito as chances de desenvolvermos casos graves".