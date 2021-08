Anitta - Reprodução

Publicado 16/08/2021 20:54 | Atualizado 16/08/2021 20:58

Anitta usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para falar sobre um suposto vídeo no qual aparece dançando uma música gospel. As imagens da cantora ao som de "Se O Espírito De Deus Se Move Em Mim" tomaram conta das redes sociais e logo viralizaram.

No Twitter, Anitta explicou que o vídeo em questão é uma montagem. "Galera, eu não fiz e nunca faria nenhum vídeo zombando de nenhuma música religiosa. Respeito todas as religiões. O vídeo que está circulando por aí é uma montagem", alertou a musa.

Galera, eu nao fiz e nunca faria nenhum video zombando de nenhuma musica religiosa. Respeito todas as religiões. O video que esta circulando por aí é uma MONTAGEM. — Anitta (@Anitta) August 16, 2021

No vídeo original, Anitta performou ao som de "Wild Side", de Normani e Cardi B. Uma pessoa pegou as imagens da dança e colocou o áudio da música gospel por cima.



Os fãs de Anitta se divertiram com o fato das pessoas terem acreditado que o vídeo poderia ser verdade.