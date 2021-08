Duda Reis e Nego do Borel - Reprodução/Montagem

Duda Reis e Nego do BorelReprodução/Montagem

Publicado 16/08/2021 16:45 | Atualizado 16/08/2021 17:43

Rio - Duda Reis usou suas redes sociais, na última sexta-feira (13), para desmentir uma informação divulgada pelo colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles. Segundo o jornalista, a Polícia Civil de São Paulo não teria encontrado provas contra Nego do Borel em processo aberto pela influenciadora contra o ex-marido.

fotogaleria

Publicidade

"Venho aqui esclarecer, por meio da minha advogada, Izabella Borges, que as notícias divulgadas hoje pelo Léo Dias são mentirosas. Toda essa situação está gerando a divulgação de uma grande fake news em um momento muito delicado da minha vida. As medidas judiciais necessárias para se comprovar que essa notícia do Léo Dias é falsa serão tomadas", escreveu Duda na legenda da publicação, que acompanha um vídeo de repúdio gravado por sua advogada.

"O caso corre em segredo de justiça e nada do que ele falou e noticiou procede", continuou a modelo. "Toda essa situação revela o machismo que ainda está fortemente presente em nossa sociedade. Uma matéria falsa tem feito pessoas descredibilizarem a palavra da própria vítima. Coisas assim só desestimulam a mulher a denunciar. Não falo apenas por mim, falo por todas as mulheres que já tiveram sua palavra descredibilizada em algum momento", afirmou.

Publicidade

"Eu sofri violência doméstica e denunciei às autoridades, que estão fazendo um belíssimo trabalho e têm apurado a verdade, não apenas no meu caso, mas também nas apurações de outras violências que outras ex-companheiras noticiaram contra a mesma pessoa que eu denunciei. A polícia está investigando tudo e tenho certeza que ela fará um trabalho excepcional em defender a vida da mulher e não deixar a mulher se tornar somente um número a mais nas estatísticas de feminicídio, assim como eu e outras mulheres quase se tornaram", encerrou Duda.

Confira a publicação:

Publicidade