Publicado 16/08/2021 15:55 | Atualizado 16/08/2021 15:58

Depois de anunciar o fim do casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig, a cantora Simaria recebeu o apoio de diversos amigos nesta segunda-feira.



A apresentadora Ana Hickmann, que recentemente viralizou na web ao dançar com Simaria, se colocou à disposição da amiga no momento delicado. "Amiga, estamos juntas! Você sabe que pode contar com nossa família sempre", disse a loira. Ana Hickmann é casada com o empresário Alexandre Correa há quase 25 anos e, no início de agosto, relembrou uma forte crise em seu casamento.



Outros famosos também mandaram mensagens de apoio para Simaria. "Força, lindona! Deus esteja com vocês", disse a cantora Gabi Martins. "Que triste", lamentou Patrícia Abravanel.



Simaria surpreendeu os fãs ao dar a notícia através do seu perfil oficial no Instagram. O ex-casal tem dois filhos: Giovanna, de 9, e Pawel, de 5. "Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz , pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia", disse.