A ex-BBB Lumena revelou detalhes de seu último encontro com Marielle Franco

Publicado 16/08/2021 15:16

Rio - Conhecida por sua militância e ativismo, a ex-participante do 'BBB21' Lumena Aleluia relembrou o momento em que esteve com a vereadora Marielle Franco, minutos antes de seu assassinato, em março de 2018. A influenciadora ainda trabalhava como psicológa e era coordenadora da ONG Casa de Pretas, onde a ativista esteve antes de ser alvejada junto com o motorista Anderson Gomes.

"A gente estava nessa agenda, tinha em média 60 mulheres sendo formadas, estimuladas a não desistirem dos seus sonhos. Marielle era muito essa pessoa, ela encontrava uma menina em qualquer agenda e falava: ‘você é inteligente, você é capaz, não desista’. Ela era essa figura política. Então era sim uma referência para milhões de mulheres, sobretudo para mim", declarou a ex-BBB, em entrevista ao canal de Rafinha Bastos, no YouTube.

Lumena conta que a notícia da morte de Marielle chegou 15 minutos após a vereadora se despedir. "A gente não acreditou, voltamos para o endereço da Casa das Pretas, todas as meninas que estavam na agenda voltaram. Chegamos lá, já estavam assinando o crime. Não estava fazendo sentido, a gente tinha acabado de fazer uma agenda muito informativa, e aí ,15 minutos depois você vê que aquela mulher que acabou de te dar um estímulo, um oxigênio, foi assassinada", desabafou.

"Eu me emociono em falar disso porque foi um divisor de águas. Eu falei: ‘Não quero mais ser militante. Pô, não vou morrer. E não quero que minhas amigas morram’. Muita gente saiu adoecido daquela experiência", encerrou a influenciadora.

