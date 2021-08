Glamour Garcia - Reprodução

Rio - A atriz Glamour Garcia está com um novo namorado. A atriz, que acusa o ex de agressão e ameaças de morte, postou duas fotos com o amado e se declarou para o rapaz. O escolhido da artista não é famoso, ele se chama Jho e tem a conta de Instagram fechada.

"Noite mais que especial. Muito obrigada por deixar tudo mais bonito", escreveu a atriz na legenda da primeira foto que postou com o namorado, durante uma viagem que fizeram para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Alguns dias depois, Glamour postou outra foto desta noite. "Mor, saudades. Meu gatão. Amo para sempre", declarou a atriz.

Glamour Garcia ficou bastante conhecida por interpretar a personagem Britney em "A Dona do Pedaço". Desde que ficou famosa, esse é o terceiro relacionamento da atriz. Em 2020, ela disse que estava namorando um policial do interior de São Paulo. Antes desse relacionamento, a atriz namorou o produtor Gustavo Dagnese, que ela acusa de agressão e contra quem conseguiu uma medida protetiva.

