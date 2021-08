Para Deolane Bezerra, a história envolvendo a morte do músico MC Kevin ainda carece de detalhes - Reprodução Internet

Para Deolane Bezerra, a história envolvendo a morte do músico MC Kevin ainda carece de detalhesReprodução Internet

Publicado 16/08/2021 13:23

Rio - Deolane Bezerra, a viúva de MC Kevin, foi a uma festa em São Paulo no último domingo (15). A advogada registrou alguns momentos do dia no Stories, mas o que ela não mostrou foi quando chorou ao ouviu uma música de MC Kevin, morto em maio deste ano após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

fotogaleria

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Deolane foi flagrada chorando abraçada em uma amiga enquanto estava tocando a música "Doutora 3". A canção foi escrita por MC Kevin em homenagem à esposa e fala sobre o carinho que ele sentia por ela.

Publicidade

O vídeo tem poucos segundos de duração, mas é possível ver Deolane com o rosto apoiado no colo de uma amiga e depois levantando a cabeça para secar as lágrimas. Poucas horas depois da festa, a advogada gravou Stories mostrando fotos com o funkeiro e lamentando os três meses da morte do cantor.

"Três meses sem você. Três meses sem sorrir como sorria ao seu lado. O que eu sinto por você não vai passar. Desculpa, mas a ficha não caiu. Ainda te espero voltar do show", escreveu Deolane Bezerra nos Stories.