Estudantes mobilizam ato contra o governo federal no Centro do Rio

Publicado 11/08/2021 19:06 | Atualizado 11/08/2021 20:32

Rio - Centenas de estudantes realizaram um ato em defesa da educação e contra o governo federal no Largo da Carioca, na Região Central do Rio, na noite desta quarta-feira. O protesto, que também aconteceu em outras cidades do país, teve a presença de entidades estudantis e marca o Dia do Estudante.

Durante a mobilização, que seguiu pelas ruas do Centro do Rio, manifestantes seguraram cartazes pedindo "fora Bolsonaro" e entoaram gritos como: "A nossa luta é todo dia, educação não é mercadoria" e "É genocida e é ladrão, o Bolsonaro só governa pra patrão".

Nas redes sociais do movimento Povo na Rua Fora Bolsonaro, um manifesto foi divulgado falando sobre o ato. "A articulação Povo na Rua envolve partidos e correntes de esquerda, movimentos populares, organizações antifascistas, movimentos do povo negro, movimentos feministas e LGBTQI+, entidades estudantis e sindicatos que tem em comum o entendimento de que é urgente derrubar o neofascista Bolsonaro e seu vice Mourão para salvar o Brasil da pandemia da covid, da fome, do desemprego e da miséria".

"Para derrotar os cortes, pelo direito à educação de qualidade, pela volta às aulas presenciais com segurança, pelo passe livre e pelo fora Bolsonaro, estaremos nas ruas no 11 de agosto. A juventude pode e deve derrubar este governo, fazendo mais uma vez na história um DIA DOS ESTUDANTES de luta e rebeldia, contra a corrupção, genocídio e o fascismo", diz parte do comunicado.



Por conta da mobilização, a Rua Primeiro de Março, na altura da Alerj, ficou interditada por cerca de 1h. A Polícia Militar acompanha a ação. O trânsito segue sem retenções.