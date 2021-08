Mais de 3,7 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina no posto - Mauricio Bazilio/Governo do Estado

Mais de 3,7 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina no postoMauricio Bazilio/Governo do Estado

Publicado 11/08/2021 18:45

Rio - A aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 no posto montado no Estádio de Atletismo Célio de Barros, no Maracanã, na Zona Norte do Rio, foi finalizada nesta quarta-feira (11) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A unidade foi aberta em 28 de abril para atender exclusivamente pessoas com autismo, Síndrome de Down, paralisia cerebral, nanismo, mielomeningocele e deficiência visual maiores de 18 anos.



Mais de 3,7 mil pessoas se cadastraram e receberam a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca no posto. Com a conclusão da primeira etapa, no início de junho, a vacinação no local foi encerrada, retornando no último dia 22, para a aplicação da segunda dose do esquema vacinal. Até esta terça-feira (10), 2.394 pessoas tinham recebido a segunda dose no posto especial.



A SES esclareceu que todos os que tomaram a primeira dose no Posto Célio de Barros foram contatados, mas algumas pessoas optaram por receber a segunda dose do imunizante em unidades de saúde mais próximas de suas residências.